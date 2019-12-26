Ростов-на-Дону, , 13:38 — REGNUM С начала 2019 года в Ростовской области 11,5 тыс. человек обратились к врачам по поводу укусов животных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Количество лиц, обратившихся в лечебно-профилактические организации области за 11 месяцев 2019 года — 11 тыс. 455 человек, в том числе пострадавшие от укусов дикими животными — 181 человек», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в период с января по ноябрь 2019 года на Дону вирус бешенства был выявлен у восьми животных — четырёх лис, трёх собак и одного волка. Взрослым рекомендовано проводить профилактические беседы с детьми, которые отнесены к так называемой зоне риска.

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