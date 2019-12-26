Калуга, , 13:40 — REGNUM Инициативу молодежного парламента о полном запрете на продажу снюса на территории Калужской области поддержали депутаты регионального Заксобрания 26 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Новый закон предусматривает полный запрет на продажу жевательного и нюхательного табака, смесей содержащих никотин и его производные в Калужской области (никпэки), в том числе и популярного среди молодежи снюса. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Штраф для граждан составит 5 тыс. рублей; для должностных лиц — 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — 1 млн рублей. Молодёжным парламентом планируются совместные с административными комиссиями рейды по торговым точкам, а также лекции в учебных заведениях.

«Очевидно, что те, кто имеет желание заработать на различных видах наркотиков и других подобных веществ, будут предпринимать попытки, чтобы приучать к этому делу молодежь. Мы раньше думали, что к наркотикам начинают привлекать подростков постарше. Но вы видите, какой нашли способ. Уже в третьем-четвертом классе установлены факты употребления снюса нашими детьми. В состав снюса будут добавляться все новые вещества, которые будут вызывать привыкание. Очевидно, что если доза никотина в снюсе равна его содержанию в нескольких пачках сигарет, то и привыкание будет быстрое. Будут в составе и такие вещества, которые близки к наркотикам. Это сегодня уже установлено. Таким образом, с раннего детства дети будут втягиваться в употребление наркотиков. Вот чем это грозит, если мы не примем самые серьезные меры. Должно быть сделано все, чтобы запрет действовал. Принимая закон, мы вносим вклад в борьбу с этим злом», — сказал председатель Законодательного собрания Калужской области Виктор Бабурин.

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