Сунженский район, , 13:32 — REGNUM В Чечне открыли новую школу в селении Серноводское. Новое учебное заведение примет 600 учеников. Оно позволит решить проблему трехсменного обучения, разгрузив школу № 4 в этом селе.

Новая школа в Сунженском районе оборудована всем необходимым для организации полноценного учебного процесса: просторные классы, спортзал, компьютерный класс. Она стала 14-й сданной в 2019 году в республике, отметил министр образования и науки ЧР Исмаил Байханов.

«Отрадно, что удалось достичь желаемого результата и в плане строительства запланированных в 2019 году 14 новых школ, что позволило частично решить проблему трехсменного обучения в образовательных организациях», — цитирует министра ИА «Грозный-Информ».