Москва, , 13:35 — REGNUM Одним из приоритетных вопросов в работе Мосгордумы в первом квартале 2020 года станет борьба с продажей снюсов. Об этом сообщил председатель законодательного собрания столицы Алексей Шапошников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Председатель Мосгордумы напомнил, что у столицы уже есть опыт запретов вредных веществ. Именно его планируется применить при борьбе со снюсами.

«Здесь за основу надо брать закон о запрете продажи алкоэнергетиков. Был принят наш региональных закон о запрете алкоэнергетиков. Думаю, таким же образом мы сможем добиться запрета продажи снюсов на территории не только нашего города, но и всей страны», — сказал Шапошников.

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