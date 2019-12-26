Уфа, , 13:28 — REGNUM Аэродинамическую трубу для имитации свободного полета в воздушном пространстве планируют установить в Уфе. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный проект был представлен на инвестиционной комиссии при администрации Уфы в формате «Инвестиционного часа».

По словам представителя пермской компании «Авиа Конструкторская Мастерская», проект, на реализацию которого планируется потратить около 30 млн рублей, будет полностью финансироваться за счет средств инвестора. При этом будет создано до 12 новых рабочих мест.

Компания уже осуществила сборку аэродинамической трубы диаметром 2,4 метра. Для реализации проекта инвестору необходим земельный участок, площадь которого будет составлять не менее 500 квадратных метров с возможностью подключения к электросетям. Отмечается, что глава администрации города Ульфат Мустафин выразил поддержку данному инвестиционному проекту и поручил чиновникам проработать вопрос его реализации.

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