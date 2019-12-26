Белгород, , 13:26 — REGNUM Площадки для запуска новогодних фейерверков определили в Белгороде. В праздничную ночь салюты можно будет запустить только с двух официальных точек, сообщили 26 декабря в пресс-службе мэрии.

Безопасными признали площадь за музеем-диорамой в центре города и точку на окраине спального микрорайона на Харгоре. Здесь с 20:00 31 декабря 2019 года до 06:00 1 января 2020 года можно запускать фейерверки. Эти площадки оборудуют информационными стендами, первичными средствами пожаротушения, на каждой будут дежурить спасатели. О штрафных санкциях, в случае запуска салютов из других мест, не сообщается.

Площадь Белгорода составляет порядка 150 кв. км, в городе проживает около 400 тысяч человек.