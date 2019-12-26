Уагадугу, , 13:27 — REGNUM Папа Римский Франциск во время своего Рождественского обращения резко осудил террористические атаки исламистских экстремистов против христиан на западе Африки. Об этом передает Deutsche Welle Swahili.

По информации журналистов издания, речь папы Франциска прозвучала 25 декабря, через день после теракта в Буркина-Фасо, жертвами которого стали 35 мирных жителей. Как передавало ИА REGNUM, большинство жертв — женщины.

Как отмечают журналисты, папа Франциск в своей мотиве также упомянул всех жертв вооруженных конфликтов, природных катаклизмов и болезней на африканском континенте.

Он также выразил соболезнования «всем тем, кто пострадал за свою веру, в особенности миссионерам, похищенным проповедникам, жертвам террористических атак экстремистских группировок в Буркина-Фасо, Мали, Нигере и Нигерии», отмечает издание.