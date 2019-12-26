Екатеринбург, , 13:22 — REGNUM Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский вновь обсудит с гордумой проект строительства Музея истории тыла. Об этом градоначальник заявил на пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Журналисты напомнили мэру, что в прошлом году депутаты отказались давать финансирование на музей и мемориальный комплекс.

Градоначальник ответил, что ряд парламентариев поддерживает проект, а со всей остальной думой нужно продолжать работу.

«Нужно садиться и решать. Оставлять тему памяти тружеников тыла нельзя. Мы однозначно продолжим работу в этом направлении», — сказал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, расходы на музей не прошли в ходе корректировки бюджета на 2019 год. Также парламентарии забраковали часть трат на медиахолдинг мэрии.

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