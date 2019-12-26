Сухум, , 13:24 — REGNUM Президент Абхазии Рауль Хаджимба 25 декабря поручил правительству республики подготовить программу по модернизации работы таможенных органов. Об этом сообщает пресс-служба абхазского лидера на его официальном сайте.

Сообщается, что Хаджимба установил срок для подготовки проекта — до конца первого квартала 2020 года. Он также распорядился, что в программе следует учесть материально-техническое переобустройство пунктов таможни, создание складов временного хранения, внедрение технических средств контроля и строительство логистических терминалов.

Все это, по словам президента республики, должно повысить качество работы таможни.

Напомним, в июле сотрудников таможенного комитета Абхазии направили на стажировку в российских таможенных пунктах контроля.