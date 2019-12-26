Москва, , 13:29 — REGNUM Регулирование охолощенного оружия (списанные боевые модели, утратившие возможность стрелять боевыми патронами) станет одним из первоочередных вопросов, которым займётся Московская городская думы в 2020 году. Об этом сообщил председатель законодательного собрания столицы Алексей Шапошников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Этой темой мы занимаемся больше года — урегулирование охолощенного оружия, которое находится на руках. Мы запланировали обсуждение этого вопроса, потому что он тянет за собой целый ряд вопросов», — сказал Шапошников.

По его словам, следует отрегулировать вопрос продажи оружия, возможности восстановления его боевых возможностей и ряд других.

«Мы будем делать это с привлечением правоохранительных органов и постараемся, чтобы это не затронуло интересы простых граждан», — сказал Шапошников.

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