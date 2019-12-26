Тбилиси, , 13:18 — REGNUM Присоединиться к акции солидарности с осужденным в Южной Осетии за нарушение границы врачом из Грузии Важи Гаприндашвили призывает семья доктора. Об этом 26 декабря сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

«Это будет большой и важный сигнал — сигнал свободы, который в первую очередь услышим мы, и вместе с нами услышит весь мир! Услышат пациенты и врачи со всего мира, в том числе осетинские врачи и пациенты, с которыми нас временно разлучило недоразумение», — говорится в тексте обращения родных Гаприндашвили.

К акции призывают присоединиться жителей всех населенных пунктов Грузии, а также грузинских мигрантов, находящихся в других странах.

Как передавало ИА REGNUM, 20 декабря суд в Южной Осетии признал Гаприндашвили виновным в намеренном нарушении грузино-южноосетинской границы и присудил ему наказание в виде лишения свободы на год и девять месяцев. Позже, МИД республики назвал поступок врача запланированной провокацией.