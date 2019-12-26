Ташкент, , 13:07 — REGNUM По итогам первых десяти месяцев 2019 года Узбекистан посетили 428 тыс. туристов из России, что на 24,8% больше, чем в январе-октябре 2018 года. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел республики Ильхом Нематов, сообщает РИА Новости.

По его словам, за последние годы туристический поток со всех стран мира в Узбекистан резко увеличился. «Если раньше у нас было где-то около 100−200 тысяч путешественников, то в прошлом году мы получили пять миллионов», — сказал замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря американское издание CNN Travel опубликовало статью «Почему Узбекистан станет лучшим туристическим направлением в 2020 году». Авторы заявили, что республика стала пользоваться популярностью у западных туристов.

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