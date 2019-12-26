Киев, , 13:15 — REGNUM В 2020 году на Украине может произойти третий майдан, считает 21% жителей страны. Об этом сказано в совместном исследовании фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» и социологической службы Центра Разумкова. Результаты опроса был представлены 25 декабря на брифинге.

66% опрошенных убеждены, что майдана не будет, 16% считают вероятными массовые акции протеста в своих городах. 71% жителей Украины не готов участвовать в подобных митингах и демонстрациях.

Действующую власть считают лучше предыдущей 43% опрошенных, такой же — 34%.

Опрос проводился с 13 по 18 декабря 2019 года на территории, подконтрольной Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский был признан «политиком года» на Украине. Так считает 47% опрошенных жителей страны.

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