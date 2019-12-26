Москва, , 13:09 — REGNUM Свои соболезнования по поводу кончины главы Академии военных наук Махмута Гареева выразил его родным президент России Владимир Путин. Текст телеграммы с соболезнованиями 26 декабря опубликован на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и искреннего участия в связи с кончиной вашего отца — Махмута Ахметовича Гареева», — говорится в телеграмме президента Путина и добавляется, что покойный был достойным представителем прославленного поколения победителей, волевым, энергичным человеком и настоящим патриотом.

«Он мужественно прошел фронтовыми дорогами Великой Отечественной, а после войны посвятил себя развитию Вооруженных сил, укреплению обороноспособности и национальной безопасности страны. Его знания, опыт, преданность делу неизменно были востребованы на сложных и ответственных направлениях работы», — указал президент России.

Кроме этого, он отметил, что Махмут Гареев исполнял свой служебный долг с честью, являясь примером для коллег и подчинённых, а также участвовал в значимой общественной деятельности — в движении ветеранов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря стало известно, что на 97-м году жизни скончался глава Академии военных наук, генерал армии в отставке Махмут Гареев.

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