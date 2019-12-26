Москва, , 13:13 — REGNUM Сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, пытавшихся проникнуть на крышу башни «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити». Об этом 26 декабря сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источники в Росгвардии.

Двое мужчин попытались пробраться на крышу башни «Федерация», что заметили охранники. На место происшествия вызвали сотрудников Росгвардии, которые задержали нарушителей порядка. Задержанные оказались уроженцами Астраханской области, их возраст — 19 и 20 лет.

Впоследствии выяснилось, что молодые люди обманули охранника, поднялись наверх и, взломав монтировкой дверь, проникли на технический этаж. Нарушители объяснили свои действия желанием сфотографироваться на крыше башни.

Задержанных передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.