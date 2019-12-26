Челябинск, , 13:00 — REGNUM В Челябинске изменены границы городского бора. Такое решение 26 декабря приняли депутаты Заксобрания.

Из территории памятника природы областного значения исключены площадка под строительство детского хирургического корпуса и кладбище. При этом включены урочище Монахи и пойма реки Миасс.

Отметим, вопрос об изменении границ бора оказался одним из резонансных. Ряд депутатов и часть горожан высказались против изменения границ. Впрочем, спикер Владимир Мякуш парировал тем, что территория бора после изменений, наоборот, возрастёт.