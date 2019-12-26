Чебоксары, 26 декабря 2019, 12:57 — REGNUM 2019 год в Чувашии для отрасли образования «в целом был очень успешным», что связано с реализацией национальных проектов. В настоящее время необходимо «больше внимания» уделить подготовке педагогических кадров. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил министр образования и молодёжной политики республики Сергей Кудряшов, говоря об итогах года.
Отвечая на вопрос о том, чего не хватило Чувашии и над чем предстоит поработать, министр отметил, что «сейчас больше внимания нужно уделять подготовке самих педагогических кадров». Так, в числе новых проектов, которые запускаются в 2020 году, — программа «Земский учитель», который позволит привлечь в сельскую местность педагогов.
Читайте ранее в этом сюжете: Итоги года: чувашской оппозиции не хватает уехавших и женщин