Чебоксары, , 12:57 — REGNUM 2019 год в Чувашии для отрасли образования «в целом был очень успешным», что связано с реализацией национальных проектов. В настоящее время необходимо «больше внимания» уделить подготовке педагогических кадров. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил министр образования и молодёжной политики республики Сергей Кудряшов, говоря об итогах года.

«В целом год был очень успешным для отрасли образования. Начали реализовываться национальные проекты и самый, наверное, масштабный из них — приоритетный проект в сфере образования. На территории республики реализуются восемь региональных проектов. И надо сказать, что эти проекты направлены не только на создание условий для того, чтобы наши дети получали качественное образование, но и на то, чтобы могли получить раннюю профориентационную работу. И в рамках этого направления создаются новые образовательные учреждения, IT-клубы, появились второй кванториум и центр одарённых детей. Это позволит, наверное, погружать детей на уровне школьного образований в будущие технологии и готовить нужных специалистов для цифровой экономики как Чувашской Республики, так и Российской Федерации», — сказал Сергей Кудряшов.

Отвечая на вопрос о том, чего не хватило Чувашии и над чем предстоит поработать, министр отметил, что «сейчас больше внимания нужно уделять подготовке самих педагогических кадров». Так, в числе новых проектов, которые запускаются в 2020 году, — программа «Земский учитель», который позволит привлечь в сельскую местность педагогов.

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