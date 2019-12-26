Павлодар, Казахстан, , 12:39 — REGNUM Более 50 транспортных средств оказались в заторе на трассе в Павлодарской области Казахстана, сообщили в управлении кризисными ситуациями регионального департамента по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве уточнили, что 25 декабря в 14:00 (11:00 мск) на объездной автомобильной дороге по направлению в Караганду застряли 40 грузовых автомобилей, 12 — легковых и три автобуса.

Отмечается, что все пассажиры отказались от эвакуации в пункты обогрева. После расчистки дороги от снега в 18:00 (14:00 мск) с участка была выведена первая колонна легковых автомобилей.

Напомним, с 16 по 22 декабря в Казахстане было зарегистрировано 104 ДТП, в результате которых погибли 39 человек. Рост числа аварий связан с непогодой. В снежных заторах на трассах страны оказалось более 1 тыс. автомобилей.

Читайте также: Снег и метель привели к закрытию автодороги в Павлодарской области