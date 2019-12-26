Тбилиси, , 12:43 — REGNUM Члены гражданских движений «Позор» и «Измени» 26 декабря провели акцию возле здания телекомпании «Кавкасия» в ее поддержку. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Как рассказали журналистам участники акции, она проводится в связи наложением инкассо на счета компании. Активисты связывают это с намерением лидера правящей партии «Грузинская мечта» и крупного бизнесмена Бидзины Иванишвили закрыть критикующие его СМИ.

«Бидзина Иванишвили решил закрыть все те медиасредства, которые расположены к нему критически. В то же время, мы видим избирательное правосудие, потому что у телекомпании, распространяющей государственный нарратив, несмотря на 60-миллионную задолженность, не возникает никаких проблем», — объяснил свою позицию член движения «Измени» Дмитрий Бидзинашвили.

Сообщается, что позже активисты отправятся к зданию телекомпании «ТВ Пирвели».

Как передавало ИА REGNUM, 25 декабря минфин Грузии наложил инкассо на счета телекомпаний «Рустави 2», «ТВ Пирвели» и «Кавкасия» в связи с долгами по налогам. Финансовое ведомство объявило, что данные компании не платили налоги с 1 октября. Инкассовые поручения предписывают банкам — держателям счетов телекомпаний поступившие на них денежные средства перечислять в налоговую службу.

Между тем гендиректор канала «Кавкасия» Нино Джангирашвили заявила, что не будет гасить задолженность в размере 24 000 лари, пока другие телекомпании не заплатят многомиллионные задолженности по налогам, накопившиеся за много лет.

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