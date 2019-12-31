Москва, , 06:27 — REGNUM Московские центральные диаметры (МЦД) будут ходить в новогоднюю ночь до 2:00. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Также до этого времени продлевается движение пригородных электропоездов в Москве и Московской области. Аналогичные изменения будут действовать и на Рождество.

«Поезда Московских центральных диаметров и пригородные электрички в новогоднюю и рождественскую ночи будут ходить до 2:00», — говорится в информации.

Отметим, что в обычные дни поезда МЦД курсируют по маршрутам с 5:30 утра до 1:00 следующего дня.