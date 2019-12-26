Москва, 26 декабря 2019, 12:21 — REGNUM В Москве установлен новый рекорд перевозок поездами Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщил журналистам вице-мэр столицы Максим Ликсутов.
В течение календарных суток 25 декабря МЦК перевезло 581 112 пассажиров, рассказал вице-мэр.
Это примерно на 10 тыс. человек больше предыдущего рекорда, установленного 29 ноября. Тогда МЦК перевезло 571 тыс. пассажиров.
Власти Москвы связывают растущие показатели кольца с сокращением интервалов и пересадкой на линии МЦД. Наибольшее количество пассажиров 25 декабря пользовалось станциями «Ростокино» и «Кутузовская».