Ростов-на-Дону, , 12:21 — REGNUM Погода может порадовать жителей Ростовской области, и в канун Нового года в регионе пойдёт снег. такую возможность не исключают донские синоптики.

«Всё зависит от циклона, сейчас мы с большой вероятностью ожидаем 30 и 31 декабря снег. В эти дни в Ростовской области прогнозируется ночью от 0 до — 6 градусов, при прояснениях на севере области — до — 10 градусов. Днём — от — 3 до +2 градусов. Ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду», — цитирует rostov.ru руководитель Ростовского гидрометцентра Елену Назарову.

Лютых морозов на Дону не будет, уточняют метеорологи. Так, в середине января 2020 года столбики термометров поднимутся до + 10 градусов.

ИА REGNUM отмечает, что в предновогодние дни в Ростовской области температура воздуха в дневные часы поднимается до +5 градусов. В регионе облачно, осадков не ожидается.