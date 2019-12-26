Москва, , 12:14 — REGNUM В Москве лучшим врачам скорой помощи вручены медицинские «Оскары», сообщается на портале мэра столицы.

Читайте также: 100-летие московской скорой помощи отметят фестивалем

Премии имени А.С. Пучкова «Верность профессии» удостоены восемь врачей, фельдшеров и медсестёр, проработали на станциях скорой помощи не менее 20 лет.

Премия вручается за продолжительный и безупречный труд, заслуги и вклад в развитие станций скорой помощи в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, премия «Верность профессии» учреждена в 2015 году в память о первом руководителе столичной службы скорой помощи Александре Пучкове.

Читайте также: В Москве переоснастят бригады скорой помощи