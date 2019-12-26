Москва, , 12:14 — REGNUM На диспетчерских пунктах Центра организации дорожного движения Москвы появились украшения в новогодней тематике. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба ЦОДД.

Всего украсили 16 пунктов. Они располагаются в основном на МКАД. Несколько — на шоссе Энтузиастов, Волгоградском проспекте, Ярославском, Дмитровском шоссе. В оформлении использованы синий цвет, изображения разных видов городского транспорта и ярко-красные цифры «2020».

Диспетчерские пункты ЦОДД расположены в местах пересечения крупных дорожных магистралей и используются как опорные точки для различных служб города. Как заявляют в Центре, такие пункты позволяют оперативно реагировать на заявки по устранению неисправностей светофоров и дорожных знаков, а также регулировать дорожное движение в случае необходимости.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на дорогах Москвы появились «новогодние» автомобили ЦОДД.

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