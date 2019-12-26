Избербаш, Дагестан, , 12:20 — REGNUM Очередное уголовное дело о крупном мошенничестве при долевом строительстве многоквартирных домов возбуждено в Дагестане. Не чистый на руку застройщик похитил у жителей города Избербаша более 7,7 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 26 декабря в пресс-службе прокуратуры республики.

Установлено, что в 2014—2016 годах застройщик заключил с гражданами договоры долевого участия в строительстве трех многоквартирных жилых домов. При этом он не оформил в установленном порядке права на земельные участки, а также не имел разрешений на строительство.

Застройщик возвел железобетонные каркасы домов и на этом остановил работы. В дальнейшем злоумышленник использовал полученные от дольщиков деньги на другие цели, не связанные со строительством.

Читайте также: Власти Дагестана не решают проблему обманутых дольщиков — Генпрокуратура

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос обманутых дольщиков остается серьезной проблемой для Дагестана. Таковыми в республике на конец апреля 2019 года, по словам вице-премьера региона Владимира Лемешко, были признаны более 300 семей.