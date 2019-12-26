Волжский, Волгоградская область, , 12:04 — REGNUM С предложением установить новую дату основания населённого пункта выступила инициативная группа жителей города Волжский Волгоградской области. Историки и краеведы считают, что муниципалитет старше своей официальной даты рождения на 300 лет, сообщает пресс-служба администрации Волжского.

Представители инициативной группы настаивают, что исторически в мире, и в России в том числе, датой рождения или датой основания населённого пункта принято считать дату его первого письменного упоминания, тем более, если это подтверждается археологическими раскопками. Краеведы могут предоставить данные, что поселение на месте современного города Волжского возникло ещё в XIV веке, в эпоху Золотой Орды. И считают, что в 2022 году город отметил 300-летие. По этому поводу в Волжском историко-краеведческом музее проведут специальную пресс-конференцию.

Официально датой рождения города Волжского считается 22 июля 1954 года, когда Указом Президиума Верховного Совета РСФСР одноимённый посёлок Волжский был преобразован в город областного подчинения.