Нур-Султан, , 12:02 — REGNUM Депутаты сената Казахстана приняли в первом чтении законопроект по созданию Национального агентства по усыновлению детей, сообщает 26 декабря издание Tengrinews.kz.

Законопроект представил заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов. По его словам, в республике действует 20 иностранных агентств по усыновлению, но действующим законом не предусмотрено создание национальных агентств.

Ахметжанов отметил, что никаких государственных функций агентство нести не будет. Оно будет оказывать только консультативную, психологическую помощь и обучение сирот. Заместитель генпрокурора подчеркнул, что создание агентства — это инициатива бизнесменов, которые не требуют денег на реализацию этой инициативы.

Напомним, 16 января бизнесмен, учредитель общественного фонда «Ана Yйі» Айдын Рахимбаев заявил, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил создать национальное агентство по усыновлению детей.

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