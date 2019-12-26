Москва, 26 декабря 2019, 11:58 — REGNUM Жители России назвали зарубежным политиком 2019 года президента Украины Владимира Зеленского (7%), свидетельствуют данные опроса, проведенного «Левада-центра».
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На втором месте рейтинге политик 2019 года из-за рубежа оказался президент Белоруссии Александр Лукашенко (5%), на третьем — президент США Дональд Трамп (3%).
Замыкают пятерку тех политиков, которые граждане РФ назвали человеком 2019 года, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель (по 1%).
Опрос проведен 12 — 18 декабря 2019 года. Опрошены 1608 граждан РФ старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.
Как сообщало ИА REGNUM, почти половина жителей России (46%) назвали политиком 2019 года президента РФ Владимира Путина.
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