Оренбург, , 11:58 — REGNUM В Оренбурге первый замглавы Новотроицка Артём Липатов выпущен из СИЗО. Он пробудет под домашним арестом до 5 марта.

Решение принял Ленинский райсуд города.

Липатов был арестован ранее. Ему вменяют взяточничество. Отметим, по такому же обвинению был арестован глава комитета Новотроицка по строительству, транспорту, дорожному и коммунальному хозяйству Андрей Сластёнин. В ноябре суд оставил его в изоляторе до 5 января.

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