Джакарта, , 11:56 — REGNUM Тысячи людей из разных регионов Индонезии с энтузиазмом наблюдали за кольцеобразным солнечным затмением в провинции Риау, сообщает Antara.

Издание отмечает, что большинство жителей наблюдало за этим природным явлением в специальных очках.

Ожидается, что следующее подобное явление произойдет 21 мая 2031 года.

Кольцеобразное солнечное затмение началось 26 декабря в 12:14 по местному времени и составило всего 3 минуты 40 секунд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее фестиваль кольцеобразного солнечного затмения состоится в индонезийской провинции Риау.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии можно будет наблюдать кольцеобразное солнечное затмение