Сеул, , 11:57 — REGNUM Компания Samsung Electronics является самой привлекательной для трудоустройства среди южнокорейских студентов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на портал Job Korea.

Согласно результатам опроса, проведенного в период с 20 по 24 декабря среди 1059 выпускников учебных заведений, 10,6% респондентов поставили её на первое место в списке топ-100 компаний. Отмечается, что Samsung Electronics занимает первое место в списке на протяжении 12 лет с 2004 года.

Известно, что второе место в списке предпочтений занимает авиакомпания Korean Air (7,6%), третье — пищевая компания CJ Cheil Jedang (6,7%).

Далее следуют KEPCO (5,9%), Samsung C&T и E-Mart (по 5,1%), Shanhan Bank (4,8%), KIA Motors (4,5%), Asiana Airlines (4,4%), SK Hynix (4,3%).

Специалисты отмечают, что основными причинами выбора компании студенты называли размер заработной платы, условия работы и имидж компании.