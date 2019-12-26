Москва, , 11:53 — REGNUM Желание узнать своё будущее дорого обошлось жительнице Москвы. Женщина заплатила за услуги псевдоцелительницы свыше 1 млн рублей.

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По данным пресс-службе столичного ГУ МВД, о ясновидящей пострадавшая узнала из передачи, которую показывали по телевизору с указанием телефона Женщина перечислила на счёт экстрасенса более 1 млн рублей за предсказания своего будущего, улучшение ауры и снятия порчи.

В настоящее время по факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года жертвой двух мошенниц стала 78-летняя жительница Нижнего Новгорода. Женщины рассказали пенсионерки, что на ней есть порча, которую необходимо срочно снять. За магический ритуал, проведённый в квартире пожилой женщины, злоумышленницы выманили у хозяйки 5 тыс. евро и 80 тыс. рублей.

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