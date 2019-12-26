Кемерово, , 11:53 — REGNUM В Кемерово сегодня, 26 декабря пройдёт парад Дедов Морозов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации столицы Кузбасса, в центре города соберётся тысяча сказочных персонажей.

«В 16.30 колонна начнет движение от западной трибуны стадиона Химик, пройдет по улицам Ноградская, Кирова и проспекту Советскому до площади Советов», — отметили в мэрии.

Встреча всех дедов пройдёт на главной площади города, у новогодней ёлки. По предположениям местных СМИ, шествие станет самым массовым и войдёт в книгу рекордов России.

В связи с этим автомобильное движение на центральных улицах Кемерово временно изменится.

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