Ставрополь, , 11:48 — REGNUM Строительство 15 детских садов с ясельными группами ведется в настоящее время на территории Ставропольского края. В их числе как большие комбинированные городские сады с бассейнами, так и маленькие сельские ясли, сообщили ИА REGNUM 26 декабря в пресс-службе министерства строительства и архитектуры региона.

Так, три детских сада возводится в городе Ставрополе. Их ввод в эксплуатацию даст краевой столице около 900 мест для дошкольников. На Кавминводах строится одновременно пять детских садов — в Пятигорске, Кисловодске, Железноводске, Ессентуках и Предгорном районе.

Четыре новых ясельных корпуса на территории действующих детских садов возводится в Александровском, Буденновском и Кировском районах. Также строятся дошкольные учреждения в Георгиевске, Михайловске и селе Ивановском Кочубеевского района.

В уходящем году на Ставрополье сдано в эксплуатацию четыре детских сада — два в Ставрополе, по одному в Ессентуках и Михайловске. В совокупности это позволило создать 768 дополнительных мест для детей.

В ведомстве напомнили, что в текущем году на строительство детских садов в рамках реализации национального проекта «Демография» в Ставропольском крае было направлено порядка 1,1 млрд рублей. Всего до конца 2021 года на эти цели предусмотрено 2,9 млн рублей.

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