Москва, , 11:43 — REGNUM В Москве общественный транспорт будет работать в новогоднюю ночь. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

В ночь с 31 декабря на 1 января будут работать метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК). Также москвичи и гости столицы смогут воспользоваться наземным транспортом. Движение будет открыто на 175 маршрутах.

В сообщении отметили, что благодаря этому решению москвичи смогут встретить Новый год дома или в гостях, а затем в парках или на улицах продолжить празднование.