Нальчик, , 11:43 — REGNUM В Кабардино-Балкарии установлен факт мошенничества в особо крупном размере. Задержан житель республики, который является генеральным директором строительной компании. Его подозревают в хищении у банка 32 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 26 декабря в пресс-службе МВД по республике.

Как установлено, предприимчивый бизнесмен в 2017—2018 годах фиктивно трудоустроил в свою компанию 13 граждан, а позже набрал от их имени кредитов на общую сумму свыше 56 млн рублей.

Часть из этой суммы была обеспечена залоговым имуществом, остальные средства были похищены. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в Кабардино-Балкарии был задержан житель Санкт-Петербурга, подозреваемый в краже денег у банка в особо крупном размере. Получив мошенническим способом доступ к дистанционному обслуживанию клиента банка, он похитил 1,8 млн рублей.