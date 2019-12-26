Челябинск, , 11:27 — REGNUM В Челябинске дан старт работе главного ледового городка. Открытие состоялось вечером 25 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ирина Юрина, ИА REGNUM

Ирина Юрина, ИА REGNUM

Жителей и гостей города ожидала новогодняя сказка. Здесь открыты площадки по трём возрастным категориям. На одной из них, той, что для малышей, находятся сказочные персонажи Баба Яга с избушкой, Петя-петушок, Герда и Снежная королева, Емеля, царевна-лягушка, лиса и петух, Маша и медведь, а также кот и дрозд. Для детей постарше Маугли, Стойкий оловянный солдатик, Русалочка и Бременские музыканты.

Ирина Юрина, ИА REGNUM

В день открытия городка на сцену вышли финалисты конкурса под названием «Дед Мороз и Снегурочка Южного Урала». Жюри назвало имена победителей. А главным событием стало зажжение огней на главной городской ёлке.