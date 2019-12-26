Екатеринбург, , 11:37 — REGNUM Глава Екатеринбурга Александр Высокинский оценил открывающийся 27 декабря 2019 года ледовый городок. Об этом сообщает ЕАН.

Мэр отметил новую технологию изготовления скульптур — ледяные блоки теперь берутся большего размера, нежели раньше, и их доделывают на месте, благодаря чему скульптуры получаются более прозрачными.

Тем не менее, в городке недостаточное количество кабинок общественного туалета, считает градоначальник. Высокинский потребовал увеличить их число с четырёх до восьми.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году темой ледового городка стало освоение Россией Арктики. А годом ранее скульптуры были оформлены в стиле сказов Бажова.

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