Брянск, , 11:24 — REGNUM Три муниципальных объекта гражданской обороны привели в порядок в Брянске. Ремонт защитных сооружений провели после иска прокуратуры к городской администрации, сообщили 26 декабря в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Ненадлежащее состояние военных убежищ обнаружили после проверки исполнения законодательства о защите населения от чрезвычайных ситуаций. Прокуратура насчитала три сооружения, которые были не готовы принять население в мирное или военное время.

В суд направили иски с требованием обязать Брянскую городскую администрацию привести защитные сооружения гражданской обороны в порядок. Судебные решения были выполнены.