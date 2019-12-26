Хартум, , 11:26 — REGNUM Впервые за последние 70 лет правительство Судана официально разрешило празднование Рождества, а также сделало 25 декабря общенациональным выходным днем. Об этом передает RFI Kiswahili.

По информации журналистов радиостанции, 3% населения Судана — христиане, остальные 97% — мусульмане.

Как отмечают журналисты, разрешение празднования Рождества Христова — одно из крупнейших нововведений, проведенных новым правительством Судана, пришедшим к власти после того, как в результате военного переворота в апреле 2019 года был свергнут президент Омар аль-Башир.

Министр по делам религии Судана Насрудин Муфрех заявил, что празднование Рождества стало возможным после того, как в новой конституции была провозглашена свобода вероисповедания.

«Этот шаг был предпринят благодаря нашей новой конституции, которая разрешает свободу вероисповедания, что было провозглашено в августе. Мы разрешаем свободу вероисповедания», — заявил он.

Объединение христианских церквей Судана поприветствовало нововведение заявив, что это «историческое событие».

«Мы не мусульмане, мы христиане. Мы не арабы и не африканцы, мы граждане Судана, мы живем в одной стране, поэтому мы тоже граждане Судана», — заявил глава объединения Уилльям Денг.