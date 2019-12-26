Магас, , 11:17 — REGNUM В Ингушетии четыре года не могут получить обещанного жилья 30 семей, проживавших в доме № 13 по улице Московская. Четырехэтажный двухподъездный дом в городе Назрани был попал под программу ликвидации ветхого жилья и был снесен еще в 2016 году, а обещанных квартир люди до сих пор не получили, сообщили ИА REGNUM 26 декабря в пресс-службе прокуратуры по региону.

Как установлено в ходе проверки надзорного ведомства, власти города заключили соглашения с 30 собственниками квартир об их отселении и сносе аварийного дома. Жильцам было обещано предоставить квартиры в срок до 31 декабря 2017 года в доме, построенном на том же месте.

Однако при этом власти не учли отсутствие финансирования в бюджете на возведение нового жилья. Земельный участок, на котором располагался снесенный дом, они предоставили в аренду ООО «Паримида» для строительства жилого комплекса. Но договора с компанией на выделение 30 квартир для переселенцев из ветхого жилья администрация города не составила.

Таким образом, оставшиеся без жилья люди, уже четыре года скитаются по квартирам, а власти Назрани не принимают мер для исправления ситуации. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий». Следствию предстоит узнать виновного в преступной халатности и помочь оказавшимся без жилья людям.