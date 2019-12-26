Токио, , 11:14 — REGNUM Nintendo назвала самые продаваемые инди-игры для консоли Switch в 2019 году. Ролик с демонстрацией наиболее успешных проектов опубликовали 25 декабря на YouTube-канале компании.

Самыми продаваемыми инди-играми 2019 года оказались Cuphead, Blasphemous, Katana Zero и др. Разработчики из Nintendo также отметили, что на все проекты из списка действует скидка 40%.

Напомним, самой скачиваемой игрой 2019 года на Nintendo Switch в США оказался многопользовательский шутер Fortnite. В тройку наиболее популярных проектов также попали Minecraft и Super Smash Bros. Ultimate.

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