Дербент, Дагестан, , 11:14 — REGNUM Власти дагестанского Дербента благоустроили два исторических микрорайона города, состоящих из узких и извилистых улочек. Здесь расположены древние бани и старейшая в России Джума-мечеть VIII века.

На реконструкцию исторических микрорайонов, так называемых магалов, было направлено свыше 55 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 26 декабря в пресс-службе городской администрации. Из низ 50 млн рублей — федеральный грант, выигранный Дербентом на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

На торжественной церемонии открытия восьмого и девятого магалов (всего их в Дербенте девять) мэр Хизри Абакаров призвал местных жителей организовывать у себя торговые точки для горожан и гостей города.

«После реконструкции туристы обязательно будут спускаться с крепости [Нарын-кала] в магальную часть города и прогуливаться здесь. Вы можете продавать сувениры, восточные сладости, угощать чаем, заниматься тем, что будет интересно приезжим и принесет вам доход», — отметил градоначальник.

Работы по реконструкции магалов начались в начале августа 2019 года. Специалисты заменили инженерные сети, перенесли электрические провода под землю, установили уличное освещение и малые архитектурные формы, озеленили территории и другое. Общая площадь благоустройства составила 4,5 тыс. кв. м.

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