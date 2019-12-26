26 декабря 2019 | Время чтения 22 мин

У сахалинцев и курильчан есть общая, саднящая душу тема. Это осознание необходимости признания федеральными властями Дня Победы над Японией, смешанное с непониманием того, почему федералы этого не хотят делать.

Светлана Иванова, , 11:17 — REGNUM



Медаль СССР «За победу над Японией», 1945

«Проблема России в том, что наверх подымаются не лучшие, а нужные и сговорчивые…»

— Жизненное наблюдение, подмеченное в интернете.

Кто такой туповодитель? Туповодитель (или тупиководитель) — это, как правило, лично не тупой руководитель, направляющий ведомых в тупик. Этот вид руководителей, видимо специально, выводится в рамках направленной селекции. У нас в Сахалинской областной думе наблюдается засилье мастеров тупиководительства.

Давайте посмотрим, как и куда они нас ведут.

У сахалинцев и курильчан есть общая, саднящая душу тема. Это осознание необходимости признания федеральными властями Дня Победы над Японией, смешанное с непониманием того, почему федералы этого не хотят делать.

Ведь воевала с Японией вся страна, а не только Сахалин! И Победа — не сахалинская, а всей страны!

В очередной раз в июле 2017 года Сахалинская областная дума еще шестого, прошлого созыва внесла в Государственную Думу законопроект, предлагая дополнить перечень дней воинской славы днём «2 сентября — День Победы во Второй мировой войне (1945 год)», а из числа памятных дней исключить памятный день «2 сентября — день окончания Второй мировой войны (1945 год)».

Подписал документы тогдашний председатель Думы В. И. Ефремов.

Осенью 2017 года председателем нового 7-го созыва Сахалинской областной думы стал А. А. Хапочкин, к которому и перешел контроль за законопроектом. Представитель областной думы по законопроекту остался прежним — депутат А. Болотников. С них, казалось бы, и спрос.

В пояснительной записке к законопроекту ясно написано, что он основан на мнении общественности Сахалинской области (л.1).

Кроме того, указано, что «2) Маньчжурская стратегическая операция Красной Армии внесла решающий вклад в поражение Японии во Второй мировой войне, а в результате Курильской десантной операции и Южно-Сахалинской наступательной операции (1945) были сформированы границы России в Тихоокеанском регионе, которые и по настоящий день остаются неизменными;

3) по итогам Второй мировой войны за подвиги и боевые отличия в ходе войны с Японией 308 тысяч человек награждены орденами и медалями непосредственно, в том числе около 100 человек — званием Героя Советского Союза, 1 831 000 человек награждены медалью «За победу над Японией»;

4) государство в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 г. об установлении дня всенародного торжества — Праздника победы над Японией дало высокую оценку победы над Японией, поручив всем государственным учреждениям поднять на своих зданиях государственный флаг. Этот Указ не отменен до сих пор, входит в правовую систему Российской Федерации как правопреемника Советского Союза, однако исполняется только в одном субъекте Российской Федерации — в Сахалинской области, хотя с Японией воевала вся страна (СССР), а не только Сахалинская область. Сахалинская областная Дума полагает, что исполнению данного Указа препятствует его некодифицированность в Федеральном законе от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» (л.3.).

Правительство Российской Федерации (руководитель аппарата правительства С. Приходько) 7 декабря 2017 г. направило в областную Думу отрицательное заключение №9021п-П44 на законопроект.

Возражения Правительства состояли из трёх доводов.

«Необходимо отметить, что подписанный 2 сентября 1945 г. Акт о капитуляции Японии стал результатом коллективных усилий государств — союзников по антигитлеровской коалиции и является достоянием многих держав, в связи с чем предлагаемая формулировка для нового дня воинской славы требует уточнения».

Хочется сказать: ну и что? Главное, что этот Акт стал олицетворением Победы для нашей страны! Мы ведь не резолюцию ООН предлагаем! Каждая страна празднует по-своему. Главное, что наш вклад в Победу был решающим. Или это ставится Правительством под сомнение? Примечательно, что никаких критериев или вариантов «уточнения формулировки» — не предлагалось.

«Принятие решений по установлению дней воинской славы и памятных дат России, связанных с важнейшими историческими событиями в жизни государства и общества, должно сопровождаться публичным обсуждением с учетом профессионального мнения специалистов в области истории и культуры».

Теоретически вроде верно, если не знать, что речь идет не об установлении, а о кодификации действующего Указа Президиума Верховного Совета СССР 1945 года, установившего День Победы над Японией!

Профессиональное и общественное мнение давно известно. С этого и начиналась пояснительная записка к законопроекту.

С октября 2017 года Правительство России неоднократно получало и из Администрации Президента РФ и непосредственно обращения фронтовиков — участников освобождения Сахалина и Курил (Н. Трощило, Д. Пушкарева, В. Репш и др.), общественных деятелей и учёных (С. Бабурин, П. Бровко, В. Вахрин, М. Демурин, В. Зиланов, Ю. Крупнов, А. Кошкин, академик РАН В. Мясников, Герой Труда Г. Мещеряков, председатель Сахалинского объединения пенсионеров «Совесть» Т. Рукавишникова, председатель Сахалинского отделения общероссийских «Детей войны» В. Мазур, от Совета ветеранов Сахалинской области 3. Гльоговер, от Фонда «Маршалы Победы» бывший министр юстиции России и Генеральный прокурор СССР А. Сухарев, от Южно-Сахалинского городского совета ветеранов Н. Литвинов, член — корреспондент РАН, бывший губернатор Сахалинской области В. Фёдоров, президент Академии военных наук РФ, генерал армии М. Гареев и др.), депутатов Сахалинской областной думы (В. Баранов, Ю. Выголов, Н. Долгих, Н. Ждакаева, С. Иванова, Е. Лотин, И. Никитина, О. Саитов, Д. Флеер, И. Янчук), предлагавших восстановить праздник «3 сентября — День Победы над Японией».

Однако правительство старательно спихивало эти обращения вниз, в Минтруд РФ.

При желании руководство Сахалинской областной думы могло бы обратить внимание правительства на очевидное мнение общественности и специалистов в области истории и культуры.

«В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» финансовое обеспечение проведения дней воинской славы России и мероприятий, посвященных памятным датам России, осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Однако законопроект представлен с нарушением требований статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поскольку не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, возникающих в связи с его реализацией».

Вполне резонным было бы ответить правительству, что для финансирования праздника новых затрат не требуется, а достаточно текущих расходов Министерства обороны.

Известная всем современная практика показывает, что отрицательное заключение Правительства — прямой путь для отклонения законопроекта Государственной Думой.

Увы, ни А. Хапочкин, ни А. Болотников — наши руководящие депутаты — своей заинтересованности в принятии закона не проявили, никаких возражений в Правительство не направляли, хотя могли бы все вышеизложенные доводы привести и посоветовать обратить внимание на пояснительную записку к законопроекту.

Никак ответственные лица не прореагировали на антиисторическое, политически заказное заключение правового управления аппарата Государственной думы от 14 февраля 2018 года в котором утверждалось, что в предлагаемой редакции нового (? — почему нового? — С. И.) дня воинской славы не следует, что указанная дата связана с победой российских (русских, советских войск).

Возражений правового характера у думских юристов не было. При таком подходе можно по заказу, что называется, на «голубом глазу» написать, что «бурундук — это такая птичка».

Представителя Сахалинской областной думы по законопроекту весной 2018 года пригласили на заседание профильного комитета (по обороне) Государственной думы для рассмотрения сахалинской инициативы.

Но и этот шанс защитить наши позиции не был использован. Руководство областной думы ответило, что просит рассмотреть вопрос без участия нашего представителя.

При этом само руководство ездит в командировки куда угодно — от Японии до города Орла, представительствует, публично, под телекамеры, плавает, прыгает, бегает, пинает мяч, подтягивается, скачет, режет праздничные ленточки, но от исполнения прямых обязанностей по представлению нашей законодательной инициативы, — уклоняется.

В результате комитет по обороне Государственной думы в отсутствие нашего представителя в решении от 16 мая 2018 года указал:

«Не подлежит сомнению тот факт, что успешные действия советских войск в боях с Квантунской группировкой Японии явились весомым вкладом Советского Союза в достижение этой победы. Вместе с тем не следует отрицать и того факта, что Советский Союз в этой войне участвовал в составе коалиционных сил.

В этой связи комитет Государственной думы по обороне полагает справедливым утверждать, что победа над Японией явилась результатом коллективных усилий государств союзников по антигитлеровской коалиции.

Международно-правовым основанием окончания Второй мировой войны и правомерности участия СССР в боевых действиях против Японии в соответствии со своим союзническим долгом явился Акт о капитуляции Японии, подписанный 2 сентября 1945 года.

Именно эта дата отмечается во многих странах мира как день окончания Второй мировой войны, что подчеркивает коалиционный характер победы, а не двусторонний советско-японский характер войны периода августа — сентября 1945 года».

Итак, Советский Союз упрекнули в том, что он победил Японию в составе коалиции!

А победу над Германией мы тоже одержали в составе коалиции. И никто из-за этого 9 мая не отрицает!

«Исходя из этих фактов и в целях сохранения исторической преемственности празднования окончания Второй мировой войны Федеральным законом от 23 июля 2010 года № 170-ФЗ «О внесении изменения в статью Г Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» в Российской Федерации установлена памятная дата России «2 сентября День окончания Второй мировой войны (1945 год)»

Таким образом, действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено празднование этих знаменательных событий, и законодательное установление нового дня воинской славы представляется нецелесообразным.

Учитывая изложенное, комитет Государственной думы по обороне рекомендует Государственной думе отклонить указанный законопроект».

И представитель Сахалинской областной думы не приехал, чтобы разоблачить это нагромождение глупостей!

«Законодательством предусмотрено празднование»? Неправда! Кто-нибудь видел поздравление президента России с Днём победы над Японией?

Примечательно, что никто и не взялся утверждать, что Указ 1945 года отменен. Просто обошли молчанием.

Но утверждают, что сахалинцы просят некий «новый» праздник!

Сахалинскую областную думу (персонально депутата А. Болотникова) пригласили для доклада законопроекта на пленарном заседании Государственной думы. Руководство областной думы снова дало телеграмму с просьбой рассмотреть вопрос без нашего участия.

Непостижимо, как можно отказаться от использования всероссийской трибуны для поддержания своей инициативы!

В результате 24 мая 2018 г. Государственная дума отклонила проект федерального закона №343 194−7, внесенный Сахалинской областной Думой. Ни один депутат правящей партии «Единая Россия» вообще не принял участия в голосовании. Позор! Кстати, А. Хапочкин и А. Болотников — тоже руководящие единороссы. Солидарно голосовали неучастием.

Стало очевидно, что для того чтобы переломить ситуацию, необходимо обратиться непосредственно к гаранту Конституции — президенту России — для принятия волевого политического решения по Дню победы над Японией. Такое обращение мной было подготовлено и направлено председателю областной Думы А. Хапочкину 22 июня 2018 года.

В обращении указывалось: «Такое впечатление, что авторы этого тезиса (об обсуждении законопроекта специалистами. — С. И.) полагают, что наша история и государственность начинаются только при существующем правительстве и ранее принятых решений не существует.

Но наше государство еще в 1945 году при полной поддержке общества приняло нормативный акт, назвав этот день Днём победы. Поэтому обсуждать вопрос, по которому существует общественный консенсус и принят Указ, утвержденный высшим органом народного представительства, — значит ревизовать систему исторических и нравственных ценностей России».

Приведенные тезисы из заключения правительства затем были положены в основу отрицательных заключений ряда комитетов Государственной думы, текстуально воспроизводивших заключение правительства РФ, и обусловили результаты голосования депутатов Государственной думы Федерального Собрания РФ 24 мая 2018 года на пленарном заседании.

Если так пойдёт и дальше, то уже скоро наши внуки станут задавать вопросы: какое отношение СССР и советский народ имел к победе во Второй мировой войне?

В какое «публичное обсуждение с привлечением специалистов» хотят втянуть общество, если об этом со всей определенностью заявил верховный главнокомандующий, генералиссимус И. В. Сталин в своём обращении к народу 2 сентября 1945 года: «Два очага мирового фашизма и мировой агрессии образовались накануне нынешней мировой войны: Германия на западе и Япония на востоке. Это они развязали вторую мировую войну. Это они поставили человечество и его цивилизацию на край гибели. Очаг мировой агрессии на западе был ликвидирован четыре месяца назад, в результате чего Германия оказалась вынужденной капитулировать. Через четыре месяца после этого был ликвидирован очаг мировой агрессии на востоке, в результате чего Япония, главная союзница Германии, также оказалась вынужденной подписать акт капитуляции. Это означает, что наступил конец второй мировой войны. Теперь мы можем сказать, что условия, необходимые для мира во всем мире, уже завоеваны».

И далее. «Мы с сожалением констатируем наличие длительного конфликта между Правительством Российской Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации — с одной стороны и Сахалинской областной Думой — с другой стороны — по вышеизложенной ситуации.

Полагаем, что без вмешательства Президента страны, без проявления его политической воли ситуация неразрешима.

Иначе Правительство в ответ на наши и многие аналогичные инициативы по данному вопросу других субъектов законодательной инициативы (а их за прошедшие 20 лет рассмотрены в Государственной Думе десятки!) будет приводить некорректные аргументы, дискредитирующие исполнительную власть, блокировать поправки в закон и исполнение принятых еще в СССР нормативных актов.

Конституция Российской Федерации предоставляет право Президенту Российской Федерации использовать согласительные процедуры для разрешения разногласий между органами государственной власти Российской Федерации и органами субъектов Российской Федерации.

В этой связи просим Вас на основании статьи 85 Конституции Российской Федерации издать Указ Президента Российской Федерации «О порядке исполнения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года об объявлении днём всенародного торжества — Дня Победы над Японией».

Надеемся на Вашу поддержку как сына фронтовика, участника Великой отечественной войны».

Вместо скорейшего внесения обращения на рассмотрение областной Думы г. Хапочкин (через месяц!) сообщил, что его рассмотрят осенью, на первом заседании.

Однако сам спрятался за спину непосредственного подчиненного. Против Дня Победы над Японией бросили Государственно — правовое управление (ГПУ) областной Думы, подчиненное председателю областной Думы.

В сентябре 2018 года начальник ГПУ А. Шевцов вдруг сообщил, что оснований для обращения к Президенту России нет, так как якобы Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года об объявлении 3 сентября днём всенародного торжества — Днём победы над Японией не должен применяться на территории РФ с 6 августа 2010 года, а именно со дня вступления в силу закона № 170-ФЗ от 23 июля 2010 года об объявлении 2 сентября Днем окончания Второй мировой войны.

Я сразу заявила, что это не правовое, а политическое утверждение, не основанное на законодательстве, произвольное и бездоказательное.

Посмотрите текст 170 — ФЗ. Этот закон 2010 года не отменяет ни одного нормативного акта!

Если бы 170-й федеральный закон отменял Указ 1945 года о Дне Победы, об этом было бы непременно сказано в Заключении Правительства от 7 декабря 2017 года, либо в Заключении ГПУ Государственной Думы от 14 февраля 2018 года

То же самое Государственно-правовое управление областной Думы без замечаний завизировало ещё в 2017 году законопроект. В его Пояснительной записке сообщается о наличии Указа Президиума Верховного Совета

СССР о Дне Победы над Японией в действующей правовой системе России.

Когда же это ГПУ писало и работало по — правде?

Стыдно сказать, но для того, чтобы забронзовевший председатель областной Думы (нас в ней всего 28 депутатов) ответил депутату той же Думы по существу, а не иносказательно, через своего аппаратчика, мне пришлось обращаться к прокурору Сахалинской области. И что эти рядовые депутаты, не получающие думской зарплаты, пристают, бегать и подтягиваться на турниках в рабочее время мешают?

Одновременно противники обращения к Президенту выдвинули еще один «контрдовод». Мол, необходимо было еще в июне 2018 года сделать не только обращение, но и проект постановления Думы.

Но достаточно председателю Думы, имеющему гигантский аппарат, дать такую команду (при желании!) и проект был бы через 15 минут сделан, а через час принят нынешним составом областной Думы.

Я депутат областной Думы, работающий на непрофессиональной основе. Ни один сотрудник Думы пальцем по моей просьбе не пошевелит и для подготовки думских документов я вынуждена привлекать своего помощника по работе в округе у которого совсем другие задачи.

Вот такая извращённая организация работы, культивируемая «ЕР» — руководством Сахалинской Думы! Во главе угла не интересы депутата и Думы, а интересы новой думской бюрократии, начальников, получающих зарплату.

После прокурорских напоминаний председатель Сахалинской областной Думы А. Хапочкин начал бурную деятельность. Он 2 октября 2018 года создал рабочую группу с официальным названием «по доработке Обращения к Президенту РФ» под своим председательством, включил в него своего заместителя (В.Ивашов), председателя профильного комитета по госстроительству (Н.Коршунова), пару других руководящих единороссов, в том числе А. Болотникова, представителя МИД РФ, первого заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства, и.о. министра культуры и меня, как автора обращения.

О том, что это обман, а не доработка Обращения, свидетельствует решение №4 постоянного комитета по государственному строительству, регламенту и местному самоуправлению Областной Думы от 11 декабря 2018 года, где те же самые лица (председатель Думы и его заместитель — члены комитета) предлагают Думе на пленарном заседании отклонить проект постановления. Подписала — член рабочей группы Н. Коршунова (тоже «ЕР»).

Что же вы дорабатывали? Что же вы доработали?

Единороссовская гора родила… даже не мышь, не Обращение к Президенту, а шиш!

Тут до кого-то с той горы дошло, что просто провалить на пленарном заседании Сахалинской областной Думы, Обращение к Президенту по Дню Победы над Японией — это демонстрация предательства интересов избирателей.

После этого четыре (!)месяца не вносили предрешенный вопрос в повестку заседаний Думы.

Решили закрыться мнением общественности, резолюцией новых парламентских слушаний.

Есть два типа таких слушаний. Один — для выявления мнения. Другой — для его формирования. Именно этот тип и избрало руководство Сахалинской Думы.

Председателем оргкомитета слушаний назначили зампредседателя комитета по социальной политике областной Думы, верного единоросса А. Болотникова, дважды не поехавшего в Госдуму для защиты Дня Победы. Он лично обещал включить в число выступающих также сторонников Обращения к Президенту, в частности председателя Сахалинского областного отделения Русского географического общества С. Пономарёва, трижды избиравшегося депутатом областной Думы и занимающегося этим вопросом 20 лет.

Обманул нынешний «господин» (а бывший товарищ по КПСС) Болотников… В официальном порядке парламентских слушаний, проведенных 11 апреля 2019 года в Южно-Сахалинске на тему «О праздновании Дня Победы во Второй мировой войне» ни я, как автор Обращения, ни тот же С. Пономарёв даже не числились.

Задача, которую реализовывали ведущий парламентских слушаний А. Хапочкин, председатель оргкомитета А. Болотников, председатель профильного комитета Думы Н. Коршунова и многочисленные представители правительства Сахалинской области (рядом с А. Хапочкиным сидел заместитель губернатора) состояла в том, чтобы выпустить народную энергию, не дать принять Обращение к Президенту России по Дню Победы над Японией и увести участников на тупиковый путь.

Для этого подготовленным выступающим (получающим разного рода финансирование из бюджета) мягко, но убедительно, «посоветовали» забыть про 3 сентября, про Указ 1945 года. Обычная трансляция парламентских слушаний в интернет и даже в кабинеты Сахалинской областной Думы была выключена. Раздававшиеся мной материалы по теме слушаний тут же изымались сотрудником аппарата Думы.

Никакого анализа доводов противников установления Дня Победы (заключений правительства и думских комитетов) докладчик А. Болотников не стал делать.

Видимо потому, что это убийственный для Правительства России и единороссов материал. Других выступающих такой возможности лишили, ограничив выступление тремя минутами. Тот же А. Болотников «аки лев» отвергал предложение обратиться по Дню Победы к Президенту России.

С большим трудом мне и С. Пономарёву удалось выступить. Нами было предложено следующее:

Одобрить первоначальную законодательную инициативу Сахалинской областной Думы (постановление Сахалинской областной Думы от 18.09.97 №11/222−2), о внесении в число дней воинской славы, перечисленных в федеральном законе «О днях воинской славы и памятных датах России» № 32 — ФЗ от 13.03.1995, даты «3 сентября — День Победы над (милитаристской) Японией», с учётом принятия ее Государственной Думой Федерального Собрания в качестве закона, одобренного Советом Федерации, однако необоснованно отклонённого Президентом РФ Б. Ельциным в 1998 году.

Поддержать открытое для подписания с 2017 года Обращение группы из 120 общественных деятелей, участников освобождения южного Сахалина и Курильских островов, учёных — историков, депутатов Сахалинской областной Думы и других представительных органов к Президенту Российской Федерации, настаивающих на официальном признании 3 сентября — днем всенародного торжества — Праздником победы над Японией.

Предложить Сахалинской областной Думе принять комплекс документов по данному вопросу:

А) Повторно внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации законопроект о дополнении федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» № 32-ФЗ от 13.03.1995 года днём воинской славы «3 сентября — день Победы над Японией (1945)».

Б) Принять обращение к Президенту Российской Федерации с предложением либо поддержать законодательную инициативу Сахалинской областной Думы по данному вопросу либо непосредственно издать Указ Президента Российской Федерации «О порядке празднования в Российской Федерации Дня Победы над Японией, установленного Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года».

Предложить и.о. губернатора Сахалинской области В.И.Лимаренко поддержать законодательную инициативу Сахалинской областной Думы и обращение к Президенту Российской Федерации по данному вопросу.

Обратиться к законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации, общественности и средствам массовой информации России с просьбой о поддержке предложения о законодательном и практическом возобновлении празднования Дня Победы над Японией.

Официальный сайт Сахалинской областной Думы извещает, что «По результатам парламентских слушаний была принята резолюция. В ней содержится рекомендация Сахалинской областной Думе разработать и внести в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 1 и 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», в части установления дня воинской славы России 2 сентября — Дня Победы во Второй мировой войне (1945 год)».

Как будто других предложений не было!

Почему нынешние руководители Сахалинской областной Думы хотят загнать нас в тупик, ограничившись направлением очередной инициативы в Государственную Думу, где она, очевидно, будет снова провалена?

Ведь всем ясно, что в условиях «управляемой демократии» следует обращаться именно в центр управления, т. е. к Президенту Российской Федерации, а не только в отдел законодательного оформления инициатив Администрации Президента РФ в который выродилась нынешняя Государственная Дума!

Дело в том, что Президент или его Администрация в случае обращения законодательного собрания субъекта Российской Федерации обязаны будут публично обозначить свою (отрицательную?) позицию к Дню Победы над Японией.

А они этого делать не хотят!

И прикрывают их нынешние руководители Сахалинской областной Думы и их московские кураторы. Письма общественности в Москве не пускают дальше прихожей (Управления АП по обращениям граждан и организаций), а самую великую тайну — истинное отношение правителей к народу России — секретят на дальних сахалинских подступах.

Публичная имитация бурной, якобы патриотической деятельности, проводимая господами хапочкиными, болотниковыми, коршуновыми и иже с ними, позволяет им обманывать избирателей, сахалинцев и курильчан, утверждая, что они вместе с народом, а фактическая, скрытая от глаз, работа по сдерживанию решения вопроса о Дне Победы, помогает получить одобрение исполнительной власти, чтобы не только усидеть на должности, но и попасть в очередной созыв областной Думы.

Раньше такое называли двурушничеством.

Достаточно ли обращения к Президенту России?

Полагаем, что его следует дополнить обращением сахалинских единороссов к своим однопартийцам из Государственной Думы.

Слушают в этой партии, как известно, только себя и начальство, а раз начальство пока молчит, может и самим поступить по совести?

Хватить ли у кого смелости поставить этот вопрос на областной партийной конференции?

Наконец, самое главное. Следует делать достоянием гласности всю дьявольщину деталей противодействия и просить общественной поддержки по реабилитации святого для нас праздника — Дня Победы над Японией, установленного Указом Президиума Верховного Совета СССР еще в 1945 году.

Что и делаю.

Светлана Иванова, депутат Сахалинской областной Думы 2, 3, 4, 5, 6, 7 созывов.

P.S. Пишу эти строки, а передо мной лежит отцовская медаль «За Победу над Японией». Таких медалей было без малого два миллиона.

Дети и внуки участников войны! Объединяйтесь!