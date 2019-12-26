Абуджа, , 11:07 — REGNUM Нигерийский активист Омоеле Соворе и бывший советник по национальной безопасности Нигерии Самбо Дасуки покинули тюрьму вечером во вторник, 24 декабря, после того, как генеральный прокурор распорядился освободить их под залог в знак признания судебных решений. Об этом передает информационное агентство Reuters.

«Двум обвиняемым предписано соблюдать условия своего залога и воздерживаться от участия в любых действиях, которые наносят ущерб общественному спокойствию и национальной безопасности в ходе продолжающегося судебного разбирательства, которое будет проходить в соответствии с законами страны», — заявил генеральный прокурор и министр юстиции Нигерии Абубакар Малами.

Освобождение последовало за растущим внутренним и международным давлением на нигерийское правительство, чтобы оно выполняло постановления суда об освобождении под залог, передают журналисты агентства.

Напомним, что Служба государственной безопасности Нигерии проигнорировала несколько постановлений суда об освобождении бывшего советника Дасуки, который находится под стражей с 2015 года. Это также вызвало протесты в начале этого месяца, когда активист и бывший кандидат в президенты Соворе был задержан спустя несколько часов после его освобождения под залог.

Правительство обвинило Дасуки, который служил при бывшем президенте Гудлаке Джонатане, в мошенничестве, связанном с расходами на оборону, в размере 68 миллионов долларов США. Он, однако, не признал себя виновным.

За Дасуки несколько раз давали залог, но правительство отказалось освободить его. В 2016 году судья Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) вынес решение об освобождении Дасуки, заявив, что его содержание под стражей было незаконным и произвольным.

Соворе, который основал новостной сайт Sahara Reporters, был впервые арестован в августе. Он не признал себя виновным в обвинениях в государственной измене, отмывании денег и преследовании президента.

В понедельник, 23 декабря, национальная комиссия по правам человека призвала правительство уважать судебные решения. Шесть членов Конгресса США, в том числе лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер, также написали Малами 20 декабря, отметив, что они «глубоко обеспокоены тем, что установленная правовая процедура и верховенство закона не соблюдаются в деле Соворе».

«Правительство не может продолжать выбирать, какие постановления суда выполнять», — говорится в заявлении Нигерийской правозащитной группы SERAP.

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