Вашингтон, 26 декабря 2019, 10:50 — REGNUM Сайт-агрегатор OpenCritic опубликовал свой список лучших игр 2019 года. Первые три места в нём заняли Resident Evil 2, Disco Elysium и Sekiro: Shadows Die Twice, сообщалось 25 декабря на официальной странице сервиса.
Всего в список попали 12 проектов. Среди них оказались популярные игры: Devil May Cry 5, Astral Chain, Super Mario Maker 2, Apex Legends и др.
Напомним, ролевой экшен Sekiro: Shadows Die Twice также стал «Игрой года» на ежегодной премии The Game Awards. Проект высоко оценили за сложность, механику сражений и качественную визуальную составляющую.
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