Цхинвал, , 10:53 — REGNUM Первая в Южной Осетии организация экологов-общественников «Зеленая Алания» зарегистрирована в минюсте республики. Об этом сообщает агентство «Рес».

"Стало очевидно, что необходима независимая общественная организация, в которую могли бы объединиться все защитники природы, — рассказала журналистам основатель и руководитель новой организации Залина Габаева. — Очень много желающих вступить в организацию».

Лидер «Зеленой Алании» сообщила, что основной задачей организации будет ведение просветительской работы с населением. С ее слов, многие не знают, что нельзя выбрасывать мусор в реку или сливать в нее канализацию. Также Габаева рассказала, что свидетели эко-нарушений часто не звонят в правоохранительные органы из-за того, что считают неприемлемым звонить по такому поводу в милицию.

«Пусть нам сообщают в организацию если легче, мы передадим куда надо», — предложила эко-защитница.

Габаева при этом отметила, что часто у населения рождаются домыслы о вредности того или иного производства из-за недостатка информации. Она уверена, что необходимо заботиться об экологии, но «нельзя отвергать идею какого-то производства, основываясь на домыслах и страхах».