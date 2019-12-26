Тюмень, , 10:46 — REGNUM В Тюмени ликвидируют последствия сильного снегопада. За ночь с 25 на 26 декабря с улиц Тюмени вывезли 13,5 тысячи кубометров снега, сообщили корреспонденту РЕ в мэрии областной столицы.

По прогнозам синоптиков, обильный снегопад продлится до 27 декабря. В уборке на улицах Тюмени задействовано 503 единицы техники и 558 дорожных рабочих.

Первоочередная задача — очистить проезжую часть дорог. Также снег вывозится с остановок общественного транспорта, наземных пешеходных переходов, со всех мест массового посещения людей и социально значимых объектов.