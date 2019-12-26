Токио, , 10:43 — REGNUM В игре Yakuza: Like a Dragon появится система коллекционирования особых существ — сюдзимонов. Об этом 25 декабря сообщил портал Gematsu.

На протяжении всей игры Итибан Касуга сможет коллекционировать сюдзимонов и узнавать об их слабых и сильных местах из специальной энциклопедии. Всего разработчики обещают добавить в проект 252 существ.

Сюдзимоны являются пародией на покемонов — фантастических существ, коллекционированию которых посвящена японская серия игр Pokemon. В проектах франшизы игроки собирали и тренировали различных покемонов и с их помощью сражались на специальных аренах.

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