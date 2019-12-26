Ташкент, , 10:43 — REGNUM Церемония изъятия земли с захоронения воинов Великой Отечественной войны прошла на мемориальном комплексе «Братские могилы» в Ташкенте, сообщили в пресс-службе посольства России в Узбекистане.

Торжественная церемония прошла 25 декабря в рамках военно-патриотической акции «Дорогой памяти», которая проводится в России в честь 75-летия Победы.

В посольстве уточнили, что капсулы с землей будут отправлены в мемориальный комплекс главного храма Вооруженных сил России в Московской области. Подобные акции также прошли в Бухаре и Кагане.

В Узбекистане насчитывается 17 братских захоронений в 11 городах. В 1975 году в Ташкенте на месте военного госпиталя, который работал в 1941—9145 годах, был создан мемориальный комплекс «Братские могилы».

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